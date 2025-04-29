Артета: «Сейчас речь идет о том, где предел у «Арсенала», и как далеко я хочу зайти»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» отметил, что его команда хочет большего.

«Мы стали одной из четырех лучших команд в Европе, несмотря на все обстоятельства этого сезона и то, как мы преодолевали множество проблем и трудностей. Сейчас это прекрасная история, но мы хотим большего.

Это момент, когда мы должны сказать: вот кто мы есть как команда. Надо играть с таким настроем. Сейчас речь идет о том, где наш предел, и как далеко я хочу зайти», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

Первый матч между «Арсеналом» и «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов пройдет во вторник, 29 апреля. Начало игры — 22:00 по московскому времени.

