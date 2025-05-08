Артета: «Доннарумма выиграл для «ПСЖ» оба матча»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «ПСЖ» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Поздравляю «ПСЖ» с выходом в финал. Если посмотреть, кто на поле был лучшим игроком в этих двух матчах, то это их вратарь. Он сыграл в противостоянии решающую роль. Думаю, мы были очень близки. Гораздо ближе, чем это отражает табло. Очень горжусь игроками и тем, что они сделали сегодня, как справились с давлением», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

По его мнению, голкипер Джанлуиджи Доннарумма сыграл ключевую роль в этом противостоянии. 26-летний итальянец в ответном матче сделал 3 сэйва.

«То, что мы здесь делали против парижан, замечательно. Раз хотим побеждать, что надо делать, чтобы вскрыть этот замок? Но нужно иногда и поаплодировать сопернику. Вратарь выиграл для «ПСЖ» оба матча», — добавил Артета.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет против «Интера», который переиграл в полуфинале «Барселону». Матч пройдет в Мюнхене 31 мая.