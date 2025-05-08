Футбол
8 мая, 00:58

Артета: «Доннарумма выиграл для «ПСЖ» оба матча»

Артета считает незаслуженным выход «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов
Евгений Козинов
Корреспондент
Микель Артета.
Фото AFP

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «ПСЖ» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Поздравляю «ПСЖ» с выходом в финал. Если посмотреть, кто на поле был лучшим игроком в этих двух матчах, то это их вратарь. Он сыграл в противостоянии решающую роль. Думаю, мы были очень близки. Гораздо ближе, чем это отражает табло. Очень горжусь игроками и тем, что они сделали сегодня, как справились с давлением», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

Защитник &laquo;ПСЖ&raquo; Ашраф Хакими забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Арсенала&raquo;.«ПСЖ» не оставил шансов «Арсеналу». Доннарумма творил чудеса, а Энрике выбрал идеальный план

По его мнению, голкипер Джанлуиджи Доннарумма сыграл ключевую роль в этом противостоянии. 26-летний итальянец в ответном матче сделал 3 сэйва.

«То, что мы здесь делали против парижан, замечательно. Раз хотим побеждать, что надо делать, чтобы вскрыть этот замок? Но нужно иногда и поаплодировать сопернику. Вратарь выиграл для «ПСЖ» оба матча», — добавил Артета.

Футболисты &laquo;ПСЖ&raquo; празднуют победу над &laquo;Арсеналом&raquo; и&nbsp;выход в&nbsp;финал Лиги чемпионов.Оставшись без суперзвезд, «ПСЖ» заслужил финал Лиги чемпионов больше, чем когда-либо

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет против «Интера», который переиграл в полуфинале «Барселону». Матч пройдет в Мюнхене 31 мая.

Источник: Официальный сайт УЕФА
  • хурма(сельдерей)

    и я с ним согласен

    08.05.2025

  • h r

    Пpогнозы футбольных матчей info-stavki.ru

    08.05.2025

  • serkonol

    в последние годы реалу везло в лч. можно вспомнить дубли за несколько минут родриго в ворота ман сити и хоселу баварии. точно так же арсеналу повезло, что райс дважды забил со штрафных. на бернабеу арсенал играл строго по счёту, а их вратарь ещё в первом тайме получил жёлтую за затяжку времени. псж обыграл ливерпуль и арсенал. можно посмотреть, как эти команды играли в апл в этом сезоне. поэтому не стал бы говорить о недонастрое канониров.

    08.05.2025

  • NF

    Это эмоции. Я бы не списывал всё на вратаря, а на тактическую ограниченность футбола Артеты, низкую реализацию "Арсенала" и всё тот же недонастрой...

    08.05.2025

