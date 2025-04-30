Артета: «Позади только первая половина противостояния с «ПСЖ»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после поражения в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:1) отметил, что парижане сыграли эффективнее в атаке.

«И все же ничего особенного не произошло, кроме гола в отдельно взятом игровом моменте. Таков уровень. После него, полагаю, команда играла все лучше и лучше. Разочаровывает только то, что не удалось добиться ничьей.

Позади только первая половина противостояния. Настрой остается таким же, каким он был перед домашней игрой с «Реалом». Мы должны победить в Париже. Мы можем это сделать. Сегодня я увидел две очень хорошие команды. Все решили мелочи. Они эффиктивнее сыграли в атаке, плюс очень здорово сыграл их вратарь», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

Ответный матч пройдет во Франции 7 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.