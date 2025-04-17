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Артета: «Безусловно, это один из лучших вечеров в моей футбольной карьере»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Микель Артета.
Фото Reuters

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Реалом» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Наверное, я никогда не испытывал большей гордости за своих игроков. Причина не только в выходе в полуфинал, но и в том, чего мы добились в сложившихся обстоятельствах, учитывая количество травм, как сражались и как провели эту игру.

Безусловно, это один из лучших вечеров в моей футбольной карьере. Мы играли против команды, которая вдохновляла многих из нас в этом турнире. Мы можем гордиться тем, что выиграли противостояние в таком стиле», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

«Арсенал» вышел в полуфинал, где встретится с «ПСЖ». Первый матч состоится в Лондоне 29 апреля, а ответный — в Париже 6 мая.

Нападающий &laquo;Арсенала&raquo; Габриэл Мартинелли (в&nbsp;черном) забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Реала&raquo;.Совершенный «Арсенал». Команда Артеты лишила «Реал» короны
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал
Микель Артета
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