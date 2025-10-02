Артета: «Очень рады победе и игре на ноль против такого трудного соперника, как «Олимпиакос»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (2:0) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Очень рады победе и игре на ноль против трудного соперника. Считаю, что мы начали очень хорошо. «Мы забили гол, затем у нас было несколько отличных моментов, которые в Лиге чемпионов нужно реализовывать, иначе можно проиграть. Игра была открытой. Давид Райя сделал отличный сейв, но надо сказать спасибо всем ребятам за эту игру», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

«Арсенал» набрал 6 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Олимпиакос» находится на 29-й строчке — 1 очко.

В 3-м туре греческий клуб сыграет с «Барселоной», а «Арсенал» встретится с «Атлетико». Оба матча пройдут 21 октября.