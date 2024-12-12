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Артета: «Арсенал» должен был убить интригу в матче с «Монако» еще в первом тайме»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Монако» (3:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Очень рад, это очевидно, потому что забили три гола, сохранили ворота сухими и выиграли. Мы начали матч очень хорошо, в первом тайме мы должны были убить интригу, но не сделали этого. В Лиге чемпионов будут трудные моменты, и мы терпели, но когда забили второй гол, игра уже была под контролем.

Очень хорошо, что забили три мяча, особенно потому, что это были очень разные голы. Это то, чего мы хотим. Мы могли забить много голов с игры, но, в любом случае, очень рады», — цитирует BBC Артету.

«Арсенал» набрал 13 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. «Монако» опустился на 16-ю строчку — 10 очков.

Душан Влахович (третий слева) празднует свой гол в&nbsp;матче Лиги чемпионов &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo; (2:0). «Барселона» с «Боруссией» дали огня, «Ювентус» прибил «Ман Сити», Худяков трижды пропустил
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Микель Артета
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