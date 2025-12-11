Артета: «Очень доволен победой над «Брюгге»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Брюгге» (3:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Очень доволен результатом. Играть на выезде всегда сложно, пришлось потрудиться в обороне. Но я считаю, что мы заслужили эту победу», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

«Арсенал» с 18 очками занимает первое место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ. «Брюгге» идет на 31-м месте — 4 очка.