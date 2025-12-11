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11 декабря 2025, 05:11

Артета: «Очень доволен победой над «Брюгге»

Евгений Козинов
Корреспондент
Микель Артета.
Фото Reuters

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Брюгге» (3:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Очень доволен результатом. Играть на выезде всегда сложно, пришлось потрудиться в обороне. Но я считаю, что мы заслужили эту победу», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

«Арсенал» с 18 очками занимает первое место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ. «Брюгге» идет на 31-м месте — 4 очка.

Никита Хайкин в&nbsp;матче &laquo;Боруссия&raquo; Д&nbsp;&mdash; &laquo;Буде-Глимт&raquo; (2:2).«Арсенал» не устает выигрывать, Хайкин помог «Буде» добыть ничью в Дортмунде, Моуринью обыграл Конте
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Микель Артета
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