Артета — о победе над «Байером»: «Это наш лучший уровень игры в этом сезоне»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Байером» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Арсенал» показал себя великолепно. Мы отлично начали, полностью доминировали и создали много моментов у ворот «Байера». Вратарь долго держал леверкузенцев в игре в первом тайме. Мы отлчино сыграли и индивидуально, и как команда. Это наш лучший уровень игры в этом сезоне.

Матч со «Спортингом»? Мы победили их на общем этапе в прошлом сезоне, но сейчас все будет иначе. Я смотрел первый тайм их матча, это команда высочайшего класса. Будет непросто», — цитирует официальный сайт УЕФА Артету.

Первый матч завершился ничьей со счетом 1:1, поэтому «Арсенал» вышел в 1/4 финала, где встретится с лиссабонским «Спортингом».