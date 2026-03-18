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18 марта, 07:08

Артета — о победе над «Байером»: «Это наш лучший уровень игры в этом сезоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
Микель Артета.
Фото Reuters

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Байером» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Арсенал» показал себя великолепно. Мы отлично начали, полностью доминировали и создали много моментов у ворот «Байера». Вратарь долго держал леверкузенцев в игре в первом тайме. Мы отлчино сыграли и индивидуально, и как команда. Это наш лучший уровень игры в этом сезоне.

Матч со «Спортингом»? Мы победили их на общем этапе в прошлом сезоне, но сейчас все будет иначе. Я смотрел первый тайм их матча, это команда высочайшего класса. Будет непросто», — цитирует официальный сайт УЕФА Артету.

Первый матч завершился ничьей со счетом 1:1, поэтому «Арсенал» вышел в 1/4 финала, где встретится с лиссабонским «Спортингом».

Лига чемпионов. 1/8 финала.
17 марта, 23:00. Эмирейтс (Лондон)
Арсенал
2:0
Байер
&laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов.«Реал» выбил «Манчестер Сити», «ПСЖ» разгромил «Челси», «Арсенал» прошел «Байер»: онлайн Лиги чемпионов
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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