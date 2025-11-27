Артета назвал причины победы «Баварии» над «Арсеналом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Баварией» (3:1) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Эта победа придаст игрокам больше доверия друг другу и уверенности в себе. Мы вносили изменения, и игроки выступили просто невероятно. Я очень рад. Считаю, мы сыграли отлично.

Самое приятное для меня в этой победе? Возможно, это игра в целом и то, как мы в ней доминировали. Эта игра потребовала совершенно иного подхода, и каждый из нас индивидуально был исключителен», — цитирует официальный сайт УЕФА Артету.

«Арсенал» одержал 5 побед в 5 матчах и лидирует в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Бавария» идет на 4-й строчке — 12 очков.