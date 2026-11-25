Артета: «Упустили слишком много моментов в матче с «Боруссией»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью с дортмундской «Боруссией» (1:1) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Судя по тому, сколько моментов мы создали и как провели матч, результат должен был быть совсем другим — в нашу пользу. Упустили слишком много моментов. Иногда подводил завершающий удар или последний пас, временами невероятно играл вратарь «Боруссии». В трех эпизодах мы сами не понимаем, как мяч не оказался в воротах, но таков футбол.

Мы хотим выигрывать каждый матч, но прежде всего стремимся показывать хороший футбол, чтобы заслужить эту победу. Сегодня по части игры все получилось», — приводит официальный сайт УЕФА слова Артеты.

«Арсенал» набрал 11 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ. «Боруссия» с 10 очками располагается на седьмой строчке.