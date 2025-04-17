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Сегодня, 03:07

Артета: «Игра Сака против «Реала» произвела на меня сильное впечатление»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Микель Артета.
Фото Reuters

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после победы над «Реалом» (2:1) в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов прокомментировал вручение награды лучшего игрока матча полузащитнику Деклану Райсу.

«Райс сегодня был невероятен. Он был невероятно хладнокровен. Он повел команду за собой и сделал игру. На этом уровне нужен такой игрок. По сравнению с матчем на прошлой неделе сегодня он выделялся по-другому», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

Также он отметил, что нападающий Букайо Сака выделялся на поле, несмотря на нереализованный пенальти

«Я мог бы много говорить о наших игроках, но Букайо действительно выделялся. Он не реализовал пенальти, но справился с эмоциями, забил с игры и не позволил этому промаху повлиять на него в его первом матче на этом стадионе. Его игра произвела на меня сильное впечатление», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

«Арсенал» вышел в полуфинал, где встретится с «ПСЖ». Первый матч состоится в Лондоне 29 апреля, а ответный — в Париже 6 мая.

Нападающий &laquo;Арсенала&raquo; Габриэл Мартинелли (в&nbsp;черном) забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Реала&raquo;.Совершенный «Арсенал». Команда Артеты лишила «Реал» короны
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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