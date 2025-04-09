Артета — о победе над «Реалом»: «То, что сделал Райс, невероятно — он никогда не забивал со штрафных»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги первого матча против «Реала» (3:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Победу лондонцам принесли дубль Деклана Райса и гол Микеля Мерино.

«Мы были на очень высоком уровне как команда. Вслед за этим идут необыкновенные моменты, которые создают игроки. То, что сделал Райс, невероятно. Мы не забивали прямым ударом со штрафного с сентября 2021 года, а Райс — игрок, который никогда не забивал со штрафного.

Мы знаем своего соперника. Мы знаем, что ответный матч будет отличаться от того, что мы видели сегодня», — приводит слова Артеты AS.

Ответная игра состоится в Мадриде 16 апреля.