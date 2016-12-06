Михаил Осинов: "В чемпионате России у "Ростова" будут шансы все наверстать"

Бывший капитан "Ростова" Михаил Осинов в преддверии матча желто-синих с ПСВ в групповом турнире Лиги чемпионов выразил мнение, что команда в этом сезоне делает ставку на успешное выступление в еврокубках. По его словам, чтобы обыграть голландский клуб, ростовчанам необходимо показать свой футбол.

- Все ставки "Ростов" делает именно на еврокубки, жертвуя чемпионатом России, - сказал Осинов. - Ведь в российском первенстве еще будут шансы все наверстать – не так уж далеко ушли соперники. Для того чтобы попасть в еврокубки, нужно достойно выступать в домашнем чемпионате, и "Ростов" это показал в прошлом сезоне. Теперь они хотят удержаться и попасть в 1/16 финала Лиги Европы.

Чтобы выиграть сегодня у ПСВ, необходимо просто показать свой футбол, который подопечные Ивана Данильянца демонстрируют в последнее время. Прошлая встреча завершилась вничью. Это первая игра в Лиге чемпионов, а первый блин, как говорится, комом. Тем не менее они смогли забить два мяча, что уже о многом говорит. У "Ростова" есть все шансы сегодня. Однако обеим командам будет тяжело. Думаю, что матч завершится со счетом 2:2. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча ПСВ – "Ростов"