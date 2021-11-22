Михаил Кержаков: «В нашем чемпионате интенсивность упала, скорости упали»
20:55
Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» постарался объяснить, почему в последнее время российские клубы неудачно выступают в еврокубках.
— В целом, российские клубы в последнее время стали хуже играть в Европе. На ваш взгляд, с чем это связано?
— Думаю, в нашем чемпионате интенсивность упала, скорости упали. Если брать прошлые сезоны, то иностранные игроки были более качественного уровня. И российские игроки тоже.
После четырех туров у петербуржцев три очка, они идут на третьем месте в группе. «Мальме» занимает четвертую строчку с нулем очков.
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