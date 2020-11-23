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Михаил Кержаков — о шансах «Зенита» на плей-офф: «Стараемся думать о хорошем»

20:20
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о подготовке к матчу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио».

— В случае поражения у «Зенита» почти не останется шансов на выход из группы. Давит ли на вас результат?

— Мы стараемся думать только о хорошем. После матча с «Лацио» узнаем, какие у нас шансы.

— Как повлияет на игру то, что трибуны будут пустыми?

— У матчей без зрителей один плюс — защитники слышат все мои подсказки. Но хотелось бы, конечно, сыграть в другом антураже. (Гоша Чернов)

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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