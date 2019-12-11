Михаил Кержаков: «Не знал, что было в Лионе»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков после поражения от «Бенфики» в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов (0:3) отметил, что не следил за результатам в параллельной игре «Лейпцига» и «Лиона».

— Эмоции? Опустошение, — отметил Кержаков.

— На перерыв же уходили с позитивным настроем?

— По сравнению с чем? С тем, что было после игры? Не знал, что было в Лионе, мы не смотрели этот матч.

— В раздевалке вам об этом не говорили?

— Нет, специально не сообщали. Может кто-то и знал, но лично я — нет.

— Почему столько пропустили?

— Голы в принципе из-за ошибок забиваются. По горячим следам не могу сказать, что произошло.

— В раздевалке было молчание?

— Ну, да... О чем говорить? Все все прекрасно понимают. (Дмитрий Зимин)

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