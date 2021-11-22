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Михаил Кержаков назвал самые сильные стороны «Мальме»

20:43
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о подготовке к матчу 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

— Михаил, первый матч с «Мальме» вы смотрели со скамейки запасных. Помимо удаления, что позволило «Зениту» так крупно победить?

— Слаженные командные действия, высокий прессинг сказались на результате. Удаление тоже было нашей заслугой, мы активно играли, высоко. Поэтому, думаю, счет закономерен.

— В прошлых сезонах вашим конкурентом был Андрей Лунев, сейчас Станислав Крицюк. Вам сложнее стало конкурировать после этой рокировки? И в чем, на ваш взгляд, отличия между ними?

— Естественно, они разные по игровым параметрам, я к конкуренции нормально отношусь, поэтому для меня проблем особых нет.

— Почему соперник так опасен на «стандартах»?

— Думаю, у всех скандинавских команд это главная фишка. Они ребята рослые, мы разберем это. Одна из главных опасностей будет исходить со «стандартов».

Встреча 5-го тура группы H пройдет 23 ноября в Швеции. После четырех туров «Зенит» имеет в активе 3 очка и занимает третье место. «Мальме» потерпел четыре поражения.

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Гоша Чернов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры