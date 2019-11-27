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Михаил Кержаков: «Мы ждали навала от «Лиона» во втором тайме»

27 ноября 2019, 23:41
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков после победы над «Лионом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0) отметил, что начало второго тайма оказалось самым напряженным моментом матча.

— В голове сидел вчерашний матч «Реал» — «ПСЖ», — отметил Кержаков. — Мадридцы вели 2:0, а потом пропустили. Так что концентрацию надо было сохранить до финального свистка. Для нас было не так важно, как сыграет «Лион». Отталкивались от себя. Самый напряженные моменты игры? Начало второго тайма, у «Лиона» получился своеобразный навал, но мы это ждали. В эти 10-15 минут важно было не пропустить. У французов классные игроки, они бросили вперед все силы. (Дмитрий Зимин)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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