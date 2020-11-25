Михаил Кержаков: «Лига чемпионов не прощает даже малейших ошибок»
01:15
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал поражение от «Лацио» (1:3) в групповом турнире Лиги чемпионов.
— Обидно проигрывать, но Лига чемпионов не прощает даже малейших ошибок, — сказал Кержаков в эфире «Матч ТВ». — Иммобиле — форвард экстра-класса, и если у него есть шансы, он всегда их использует. Нельзя давать ему простор.
В первой игре у них не было ряда ведущих игроков, здесь они сразу стали играть в прессинг. Это Лига чемпионов, турнир высочайшего класса. Малейшая оплошность — и они наказывают.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
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