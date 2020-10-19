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Михаил Боярский уверен в победе «Зенита» над «Брюгге» в Лиге чемпионов

14:10
Михаил Боярский. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Михаил Боярский. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился с «СЭ» ожиданиями от первого матча сине-бело-голубых на групповом этапе Лиги чемпионов 2020/2021, который питерцы проведут дома против «Брюгге».

— «Зенит» выиграл у «Сочи», команда на подъеме, — сказал Боярский «СЭ». — Желательно, конечно, выиграть у «Брюгге» в Петербурге, но поскольку стадион будет неполным, поддержка будет незначительной. Я думаю, Семак и Тимощук смогут настроить команду так, что мы победим. Мой прогноз — победа «Зенита» 2:0. Будем ждать голов от Дзюбы, равно как и от Азмуна. Но раскатывать губы не стоит. «Зенит» может и не выйти из группы.

— Несколько игроков «Брюгге» сдали положительный тест на коронавирус и не приедут.

— Это серьезная потеря. Рассчитывать и полагать, что коронавирус нам помогает, нельзя. Это нечестная помощь, а беда, которая могла в равной степени и «Зенита». Это не наш союзник.

— Отсутствие Малкома негативно скажется на игре?

— Плохо, что его не будет. Мне трудно оценить его технические достоинства, но я понимаю, что он полезен команде. Но и без него команда не потеряет дух. (Константин Колмаков)

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