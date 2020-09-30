«Мидтьюлланн» выбил «Славию» из Лиги чемпионов, «Зальцбург» прошел «Маккаби»

Определились все участники группового турнира Лиги чемпионов.

«Мидтьюлланн» обыграл «Славию» (4:1) и после гостевой ничьей 0:0 завоевал путевку в групповой этап. «Зальцбург» победил «Маккаби» из Тель-Авива (3:1) и также пробился в основной турнир. В первом матче команда выиграла 2:1. Жеребьевка группового турнира состоится завтра.

Лига чемпионов

Четвертый отборочный раунд

Ответный матч

«Мидтьюлланн» (Дания) — «Славия» (Чехия) — 4:1

Первый матч: 0:0

«Зальцбург» (Австрия) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — 3:1

Первый матч: 2:1