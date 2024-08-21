«Мидтьюлланн» (Дания) сыграет со «Слованом» (Словакия) в матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов в среду, 21 августа. Игра пройдет на стадионе MCH Arena в Хернинге, начало — в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция будет доступна по платной подписке.

Ответная игра состоится 28 августа, победитель противостояния выйдет в общий этап Лиги чемпионов.

В рамках отборочных матчей главного европейского клубного турнира «Мидтьюлланн» победил андоррскую «Санта-Коломну» (4:0 по сумме двух встреч) и венгерский «Ференцварош» (3:1). «Слован» стартовал с 1-го квалификационного раунда, команда из Братиславы обыграла «Стругу» из Македонии (6:3), «Целе» из Словении (6:1) и кипрский АПОЭЛ (2:0).

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