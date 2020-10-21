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«Мидтьюлланн» — «Аталанта»: Миранчук дебютировал за итальянский клуб

23:39
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
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Новичок «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна». Хавбек появился на поле на 80-й минуте при счете 3:0 в пользу его команды.

Для Миранчука игра стала дебютной в составе «Аталанты». Он пропустил старт сезона из-за травмы, а в последней игре серии A против «Наполи» (1:4) впервые попал в заявку, но на поле не появился.

Мидтьюлланн — Аталанта

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