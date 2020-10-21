Новичок «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна». Хавбек появился на поле на 80-й минуте при счете 3:0 в пользу его команды.

Для Миранчука игра стала дебютной в составе «Аталанты». Он пропустил старт сезона из-за травмы, а в последней игре серии A против «Наполи» (1:4) впервые попал в заявку, но на поле не появился.