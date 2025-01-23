Мичел — о поражении от «Милана»: «Считаю, что мы провели хороший матч»

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Я горжусь ребятами, они сделали то, что мы планировали. Считаю, что мы провели хороший матч. Мы создавали моменты, у нас были явные возможности. Но, конечно, пришлось терпеть в обороне. Мы должны набраться опыта, чтобы конкурировать на этом уровне», — цитирует пресс-служба УЕФА Мичела.

«Милан» набрал 15 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Жирона» располагается на 31-й строчке — 3 очка.