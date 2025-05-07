Мхитарян: «Сердце Италии бьется в черно-синих тонах»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян прокомментировал победу над «Барселоной» (4:3 д.в.) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Мы отдали все. Верили до самого конца. Единой командой. Вместе с нашими болельщиками, которые толкали нас вперед на каждом шагу. Эти ощущения — невероятные! Сердце Италии бьется в черно-синих тонах. Вперед, «Интер»!» — написал футболист в социальной сети.

В финале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом».