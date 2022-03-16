Между французской полицией и фанатами «Челси» произошли столкновения перед матчем с «Лиллем»

Французская полиция перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов «Лилль» — «Челси» разогнала болельщиков английского клуба, применив против них дубинки и слезоточивый газ, утверждает Mirror.

По словам представителя полиции, правоохранительные органы были вызваны после жалоб на поведение болельщиков в городе.

10 марта Великобритания ввела санкции против российского бизнесмена Романа Абрамовича. Активы миллиардера на территории Великобритании заморозили, также ему запретили приезжать в страну. Таким образом, Абрамович юридически перестал быть владельцем футбольного клуба «Челси» и лишился возможности продать его.

До заморозки активов говорилось, что Абрамович хочет выручить за «Челси» 4 миллиарда фунтов стерлингов.