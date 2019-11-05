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Мэйсон Маунт: «Учусь у Фрэнка Лэмпарда каждый день»

03:26
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Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов против «Аякса» признался, что ежедневно учится у главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

— Я учусь у Фрэнка Лэмпарда каждый день, — цитирует пресс-служба УЕФА Маунта. — Я пытаюсь совершенствовать свою игру как в защите, так и в атаке. И нет никого лучше, кто бы помог мне с этим. Он оказал огромное влияние на меня.

У нас очень сплоченная команда, у всех игроков хорошие отношения. У нас есть необходимый уровень концентрации и единения, чтобы выигрывать трофеи. Это наша следующая цель — завоевать крупный трофей.

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027087/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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