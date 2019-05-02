"Барселона" обыграла "Ливерпуль" (3:0) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Дубль в составе победителей сделал Лионель Месси.

Футболист забивал всем английским командам, с которыми он играл в Лиге чемпионов. После сегодняшнего матча в его активе 26 голов в 33 матчах с английским командами.

Сегодня Месси впервые забил в ворота "Ливерпуля". "Арсеналу" он забил девять мячей, шесть - "Манчестер Сити", четыре - "Манчестер Юнайтед", три - "Челси" и еще два "Тоттенхэму".

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