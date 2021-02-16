Месси забил в Лиге чемпионов в 17-м календарном году подряд
16 февраля 2021, 23:46
Форвард «Барселоны» Лионель Месси забил мяч в ворота «ПСЖ» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Благодаря этому он установил новое достижение, сообщает Opta 16 февраля.
Аргентинец забил свой первый мяч в Лиге чемпионов в 2021 году. Таким образом, он забивает в ЛЧ в 17-м календарном году подряд (2005-2021).
Нападающий повторил достижение экс-форварда «Реала» и «Шальке» Рауля Гонсалеса. Испанец забивал в ЛЧ с 1995 по 2011 год.
После первого тайма счет в матче равный — 1:1.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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