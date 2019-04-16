Месси забил в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые за шесть лет

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" нападающий "Барселоны" Лионель Месси поразил ворота гостей.
Гол, забитый на 16-й минуте, стал для аргентинца первым за последние 13 матчей на этой стадии турнира. (Денис Аль-Юсифи)
Последние 14 матчей "Барселоны" в 1/4 финала Лиги чемпионов
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Авторы голов
|
02.04.2013
|
ПСЖ (г)
|
2:2
|
Месси, Хави
|
10.04.2013
|
ПСЖ (д)
|
1:1
|
Педро
|
01.04.2014
|
Атлетико (д)
|
1:1
|
Неймар
|
09.04.2014
|
Атлетико (г)
|
0:1
|
-
|
15.04.2015
|
ПСЖ (г)
|
3:1
|
Неймар, Суарес-2
|
21.04.2015
|
ПСЖ (д)
|
2:0
|
Неймар-2
|
05.04.2016
|
Атлетико (д)
|
2:1
|
Суарес-2
|
13.04.2016
|
Атлетико (г)
|
0:2
|
-
|
11.04.2017
|
Ювентус (г)
|
0:3
|
-
|
19.04.2017
|
Ювентус (д)
|
0:0
|
-
|
04.04.2018
|
Рома (д)
|
4:1
|
Де Росси (в свои ворота), Манолас (в свои ворота), Пике, Суарес
|
10.04.2018
|
Рома (г)
|
0:3
|
-
|
10.04.2019
|
Манчестер Юнайтед (г)
|
1:0
|
Шоу (в свои ворота)
|
16.04.2019
|
Манчестер Юнайтед (д)*
|
|
-
* Матч продолжается