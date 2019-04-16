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Месси забил в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые за шесть лет

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В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" нападающий "Барселоны" Лионель Месси поразил ворота гостей.

Гол, забитый на 16-й минуте, стал для аргентинца первым за последние 13 матчей на этой стадии турнира. (Денис Аль-Юсифи)

Последние 14 матчей "Барселоны" в 1/4 финала Лиги чемпионов

Дата

Соперник

Счет

Авторы голов

02.04.2013

ПСЖ (г)

2:2

Месси, Хави

10.04.2013

ПСЖ (д)

1:1

Педро

01.04.2014

Атлетико (д)

1:1

Неймар

09.04.2014

Атлетико (г)

0:1

-

15.04.2015

ПСЖ (г)

3:1

Неймар, Суарес-2

21.04.2015

ПСЖ (д)

2:0

Неймар-2

05.04.2016

Атлетико (д)

2:1

Суарес-2

13.04.2016

Атлетико (г)

0:2

-

11.04.2017

Ювентус (г)

0:3

-

19.04.2017

Ювентус (д)

0:0

-

04.04.2018

Рома (д)

4:1

Де Росси (в свои ворота), Манолас (в свои ворота), Пике, Суарес

10.04.2018

Рома (г)

0:3

-

10.04.2019

Манчестер Юнайтед (г)

1:0

Шоу (в свои ворота)

16.04.2019

Манчестер Юнайтед (д)*

 

-

* Матч продолжается

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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