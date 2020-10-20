Месси забил рекордный мяч в групповом турнире Лиги чемпионов
22:39
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Ференцвароша» забил 69-й гол в групповых турнирах, что является лучшим результатом в истории, сообщает пресс-служба УЕФА.
На 27-й минуте аргентинец реализовал пенальти, сделав счет 1:0.
?? Lionel Messi has now scored 69 goals in the Champions League group stage — no player in history has more.#UCL pic.twitter.com/WhAcL0zBta— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 20, 2020
Опрос
проголосовало: 4320Все опросы
Кто главный фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...