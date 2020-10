Месси забил рекордный мяч в групповом турнире Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Ференцвароша» забил 69-й гол в групповых турнирах, что является лучшим результатом в истории, сообщает пресс-служба УЕФА.

На 27-й минуте аргентинец реализовал пенальти, сделав счет 1:0.

?? Lionel Messi has now scored 69 goals in the Champions League group stage — no player in history has more.#UCL pic.twitter.com/WhAcL0zBta