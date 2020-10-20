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Месси забил рекордный мяч в групповом турнире Лиги чемпионов

22:39
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Ференцвароша» забил 69-й гол в групповых турнирах, что является лучшим результатом в истории, сообщает пресс-служба УЕФА.

На 27-й минуте аргентинец реализовал пенальти, сделав счет 1:0.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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