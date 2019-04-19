Месси забил лучший гол недели в Лиге чемпионов

Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил лучший гол на прошедшей недели в Лиге чемпионов в ответном четвертьфинальном матче турнира против "Манчестер Юнайтед" (3:0), информирует официальный Твиттер ЛЧ.

Лучшим признан первый из двух голов Месси в игре с "МЮ". Каталонцы обыграли "красных дьяволов" с общим счетом – 4:0 и вышли в полуфинал турнира, где сыграют с "Ливерпулем".

Ранее стало известно, что Месси стал лучшим игроком недели в ЛЧ.