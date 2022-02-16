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Месси является рекордсменом Лиги чемпионов по незабитым пенальти в Лиге чемпионов

Месси — рекордсмен Лиги чемпионов по нереализованным пенальти
Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не смог реализовать пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Для него это пятый незабитый одиннадцатиметровый в еврокубке.

На 61-й минуте арбитр зафиксировал нарушение на Кильяне Мбаппе в штрафной мадридской команды. Однако Тибо Куртуа отбил удар аргентинца.

Как сообщает Opta, Месси является рекордсменом по количеству нереализованных пенальти в Лиге чемпионов с сезона-2003/04, когда портал статистики стал собирать эти данные.

Лионель Месси
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