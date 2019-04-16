Месси вышел на второе место по количеству матчей за "Барселону" в Лиге чемпионов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вышел на второе место по количеству матчей в Лиге чемпионов за всю историю клуба.

Ответный матч с "Манчестер Юнайтед" стал для Месси 133-м. Аргентинец обошел бывшего полузащитника "Барселоны" Андреса Иньесту, в активе которого 132 матча, сообщает Твиттер каталонского клуба.

Лидером по количеству матчей за "Барселону" в Лиге чемпионов является экс-игрок сине-гранатовых Хави – 151 игра.