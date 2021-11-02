Месси выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена, сообщает Infobae.
По информации источника, 34-летний аргентинец пропустит несколько ближайших игр.
Отмечается, что нападающего беспокоит травма, которую он получил в составе сборной Аргентины во встрече с национальной командой Венесуэлы (3:1).
В нынешнем сезоне Месси забил три мяча в восьми матчах за «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что Месси пропустит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю