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Месси установил новый рекорд в Лиге чемпионов, опередив Роналду и Рауля

28 ноября 2019, 01:17
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол в ворота дортмундской «Боруссии» (3:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов, что позволило ему установить новый рекорд в турнире, опередив форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и бывшего игрока «Реала» Рауля.

В среду, 27 ноября, «Боруссия» стала 34-м соперником, в ворота которого 32-летний Месси забивал в ЛЧ. Рауль и Роналду смогли забить только 33 разным командам.

Команда Эрнесто Вальверде набрала 11 очков и занимает первое место в группе F. «Барселона» гарантировала себе выход в плей-офф ЛЧ. «Боруссия» — 7 баллов и третья строчка.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Барселона — Боруссия Д

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