Месси установил новый рекорд в Лиге чемпионов, опередив Роналду и Рауля

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол в ворота дортмундской «Боруссии» (3:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов, что позволило ему установить новый рекорд в турнире, опередив форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и бывшего игрока «Реала» Рауля.

В среду, 27 ноября, «Боруссия» стала 34-м соперником, в ворота которого 32-летний Месси забивал в ЛЧ. Рауль и Роналду смогли забить только 33 разным командам.

Команда Эрнесто Вальверде набрала 11 очков и занимает первое место в группе F. «Барселона» гарантировала себе выход в плей-офф ЛЧ. «Боруссия» — 7 баллов и третья строчка.

Величайший. Месси вышел в 700-м матче за «Барсу» и забил ?https://t.co/Qo3X2oRdxP pic.twitter.com/wYP7p6KTof — Матч ТВ (@MatchTV) November 27, 2019

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей