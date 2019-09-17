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Месси тренируется с командой перед матчем с «Боруссией»

14:52

Капитан «Барселоны» Лионель Месси проводит тренировку на поле вместе с остальными игроками стартом Лиги чемпионов. Ранее стало известно, что аргентинец восстановился после травмы икроножной мышцы. Форвард получил повреждение 5 августа в товарищеской игре с «Арсеналом» (2:1).

17 сентября, «Барса» проведет матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Боруссии» из Дортмунда.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Боруссия" — «Барселона»

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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