Месси тренируется с командой перед матчем с «Боруссией»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси проводит тренировку на поле вместе с остальными игроками стартом Лиги чемпионов. Ранее стало известно, что аргентинец восстановился после травмы икроножной мышцы. Форвард получил повреждение 5 августа в товарищеской игре с «Арсеналом» (2:1).

Lionel Messi is back on a football pitch ?#UCL pic.twitter.com/OnobU4GW54 — Goal (@goal) September 17, 2019

17 сентября, «Барса» проведет матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Боруссии» из Дортмунда.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Боруссия" — «Барселона»