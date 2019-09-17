Месси тренируется с командой перед матчем с «Боруссией»
14:52
Капитан «Барселоны» Лионель Месси проводит тренировку на поле вместе с остальными игроками стартом Лиги чемпионов. Ранее стало известно, что аргентинец восстановился после травмы икроножной мышцы. Форвард получил повреждение 5 августа в товарищеской игре с «Арсеналом» (2:1).
Lionel Messi is back on a football pitch ?#UCL pic.twitter.com/OnobU4GW54— Goal (@goal) September 17, 2019
17 сентября, «Барса» проведет матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Боруссии» из Дортмунда.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Боруссия" — «Барселона»
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур