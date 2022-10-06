Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

6 октября, 14:06

Месси стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Лионель Месси.
Фото AFP

Гол нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси признан лучшим на этой неделе Лиги чемпионов. Футболист забил мяч в ворота «Бенфики» (1:1) в третьем туре группового этапа, сообщается на сайте УЕФА.

В число кандидатов на звание также входили защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, забивший «Рейнджерс» (2:0). Также в список попали нападающий «Лейцпиг» Андре Силва, отметившийся с «Селтиком» (3:1), и защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру, забивший в ворота «Севильи» (4:1).

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов состоятся 11 и 12 октября.

Лионель Месси
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
5
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико
Самая массовая драка фанатов ЦСКА и «Спартака»: тысяча человек, милиция стреляла в воздух
Губернатор сообщил о гибели жителей Нижегородской области на полигоне под Белгородом
В трех областях Украины произошли взрывы
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Хави и Лапорта провели встречу по поводу выступления «Барселоны» в Лиге чемпионов
Фанаты «Барселоны» разгневаны реакцией Месси на гол Мартинеса в ворота каталонцев в Лиге чемпионов
Власти Парижа могут сократить гостевую квоту для «Маккаби» на матч Лиги чемпионов с «ПСЖ» из-за опасений насчет беспорядков
Сон Хын Мин признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Кепа признался, что очень счастлив после победы «Челси» над «Миланом»
Хвичу признали лучшим. Спаллетти стал частью неаполитанского фольклора
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Беннасер отреагировал на крупное поражение «Милана» от «Челси»

Фердинанд сомневается, что Холанн сможет превзойти Месси и Роналду по количеству забитых мячей
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости