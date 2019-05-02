Ставший уже знаменитым штрафной удар нападающий "Барселоны" Лионель Месси выполнил не с того места.

Бьерн Кайперс, арбитр первого матча полуфинала Лиги чемпионов "Барселона" – "Ливерпуль" (3:0), на 81-й минуте зафиксировал фол на аргентинце совсем в другой точке поля.

Фол на Месси.

На это сегодня обратили внимание наши коллеги из британского издания The Sun. А вот судья, а за ним и миллионы болельщиков, очарованные изумительным ударом аргентинской звезды, этого не заметили.

На видеозаписи видно, как Месси поднимается с газона, берет мяч и начинает движение вперед и влево. Пока не упирается в Кайперса. В итоге Лионель прошел несколько метров и сократил расстояние до ворот.

Откуда пробивался штрафной.

Что было дальше, вы хорошо помните. Фантастический удар в правую от вратаря "девятку". 3:0, дубль Месси, 600-й гол аргентинца. (Александр Бобров)​

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