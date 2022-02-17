Месси рассказал, что перед «ПСЖ» стоит цель выиграть Лигу чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси заявил, что французский клуб может рассчитывать на победу в розыгрыше Лиги чемпионов в этом сезоне.

«Лига чемпионов? Я считаю, что у нас есть команда, которая может попытаться победить. Мы воодушевлены этой идеей и очень надеемся, что она воплотится в жизнь, но нам нужно успокоиться и просто выполнять свою работу.

За последние годы лига 1 значительно продвинулась вперед. «ПСЖ» во многом способствовал этому. Это очень конкурентный чемпионат, где любая команда может победить вас и причинить вам много проблем», — приводит слова Месси RMC Sport.

Во вторник, 15 февраля, «ПСЖ» переиграл «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный мяч забил Килиан Мбаппе. Месси не реализовал пенальти.