Месси провел самый выдающийся финал в истории Лиги чемпионов по версии Squawka

Портал Squawka опубликовал рейтинг лучших выступлений отдельных футболистов в истории финалов Лиги чемпионов за всю историю турнира. Его возглавил нападающий «Барселоны» Лионель Месси. В 2011 году в матче против «Манчестер Юнайтед» он забил победный гол и 10 раз успешно шел в дриблинг.

В топ-10 также вошли: Зинедин Зидан, Хави, Стивен Джеррард, Оливер Кан, Дидье Дрогба, Арьен Роббен, Анхель Ди Мария, Гарет Бэйл и Диего Милито.

В топ-20 только два вратаря — Кан и Эдвин ван дер Сар, который занял 15-е место в рейтинге.

Действующий победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» Виргил ван Дейк на 18-й позиции.