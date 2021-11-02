Месси пропустит матч «ПСЖ» с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» не попал в заявку на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Лейпцигом», сообщается на официальной странице парижского клуба в Twitter.

Помимо 34-летнего аргентинца, в предстоящей встрече не примут участия защитник Серхио Рамос, а также полузащитники Марко Верратти и Леандро Паредес.

Встреча «Лейпцига» с «ПСЖ» состоится 3 ноября. Начало игры — в 23.00 по московскому времени.