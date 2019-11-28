Месси получил желтую карточку за симуляцию в матче с «Боруссией»
28 ноября 2019, 00:15
Капитан и нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил желтую карточку на 51-й минуте матча группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Встреча проходит в Испании на стадионе «Камп Ноу».
Во время атаки каталонцев 32-летний Месси успел протолкнуть мяч между вратарем и защитником «шмелей», упал, но судья, а затем и ВАР, указали, что это была симуляция.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Барселона» — «Боруссия».
Messi got a yellow card for being out of this World ???#BarcaBVB #UCL— Sport Centre (@SportCentre12) November 27, 2019
pic.twitter.com/f2VAgHd9EC
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