Месси получил желтую карточку за симуляцию в матче с «Боруссией»

Капитан и нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил желтую карточку на 51-й минуте матча группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Встреча проходит в Испании на стадионе «Камп Ноу».

Во время атаки каталонцев 32-летний Месси успел протолкнуть мяч между вратарем и защитником «шмелей», упал, но судья, а затем и ВАР, указали, что это была симуляция.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Барселона» — «Боруссия».

Messi got a yellow card for being out of this World ???#BarcaBVB #UCL



pic.twitter.com/f2VAgHd9EC — Sport Centre (@SportCentre12) November 27, 2019

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