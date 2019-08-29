Месси назван лучшим нападающим Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назван лучшим атакующим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19 по версии УЕФА.

32-летний аргентинец забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах. Однако «Барса» вылетела в полуфинале, уступив будущему победителю — «Ливерпулю».

Live из Монако — «СЭ» ведет трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.