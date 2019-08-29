Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Месси назван лучшим нападающим Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона

19:50
Теги:

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назван лучшим атакующим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19 по версии УЕФА.

32-летний аргентинец забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах. Однако «Барса» вылетела в полуфинале, уступив будущему победителю — «Ливерпулю».

Live из Монако — «СЭ» ведет трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир