Месси назван лучшим нападающим Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона
19:50
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назван лучшим атакующим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19 по версии УЕФА.
32-летний аргентинец забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах. Однако «Барса» вылетела в полуфинале, уступив будущему победителю — «Ливерпулю».
? 2018/19 #UCL Forward of the Season ?— #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019
? ?????#UEFAawards | #UCLdraw pic.twitter.com/OspQ4gXQwR
Live из Монако — «СЭ» ведет трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...