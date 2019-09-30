Месси может сыграть с «Интером»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси, возможно, выйдет на поле в матче Лиги чемпионов против «Интера», сообщают испанские СМИ.

По данным Sport.es, восстановления игрока после травмы проходит гораздо лучше, чем ожидалось. Источники в медицинском штабе клуба указывают, что если прогресс в восстановлении игрока будет продолжаться, то он войдет в заявку на матч. Есть вероятность как того, что он выйдет в стартовом составе, так и того, что он будет в запасе.

Ранее аргентинец получил травму в матче с «Вильярреалом» в чемпионате Испании. Эта игра стала для него первой после другой травмы. 32-летний аргентинец в текущем сезоне провел три матча за «Барсу» и сделал один результативный пас.

Матч «Барселона» — «Интер» состоится 2 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.