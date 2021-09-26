Месси и Верратти тренировались без ограничений

Полузащитник Марко Верратти и нападающий Лионель Месси смогут принять участие в матче «ПСЖ» против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, сообщает RMC.

Оба футболиста парижской команды в воскресенье, 26 сентября, тренировались без ограничений. Окончательное решение по их участию в матче против «Сити» будет принято в понедельник.

Матч 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится 28 сентября, начало — в 22.00 (мск).