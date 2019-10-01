Месси готовится в составе «Барсы» в составе «Интера»

«Барселона» огласила состав на матч группового турнира Лиги чемпионов против «Интера». В число 20 футболистов вошел капитан команды Лионель Месси, восстановившийся после травмы.

Полностью список выглядит следующим образом: Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Жан-Клер Тодибо, Артур, Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Нету, Клеман Лангле, Мусса Ваге, Антуан Гризманн, Карлес Аленья, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видель, Хуниор Фирпо, Карлес Перес.

Матч «Барселона» — «Интер» состоится 2 октября, начало — в 22.00 по московскому времени