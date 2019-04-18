02:26 | Футбол — Лига чемпионов

Месси, де Лигт, Сон и Фирмину претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

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Официальный Твиттер УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов по итогам ответных матчей 1/4 финала.

Сообщается, что в список номинантов вошли форвард "Барселоны" Лионель Месси, защитник "Аякса" Маттейс де Лигт, форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин и нападающий "Ливерпуля" Роберту Фирмину.

Месси сделал дубль в матче с "Манчестер Юнайтед" (3:0), Сон - в игре с "Манчестер Сити" (3:4). Фирмину и де Лигт забивал в матчах, соответственно, с "Порту" (4:1) и "Ювентусом" (2:1).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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