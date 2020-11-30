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Мешков и Иванов будут видеоассистентами на матче Лиги чемпионов

19:32
Виталий Мешков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виталий Мешков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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УЕФА назначил российских арбитров Виталия Мешкова и Сергея Иванова видеоассистентами на матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Барселона», сообщает официальный сайт РФС.

Судить игру будет белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым. Ассистировать ему будут Дмитрий Жук и Олег Маслянко, резервный — Виктор Шимусик. Мешков будет ВАР, Иванов — ассистент ВАР.

Игра «Ференцварош» — «Барселона» пройдет 2 декабря на стадионе «Пушкаш арена» в Будапеште, начало матча — 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212788

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