Мещеряков заявил, что у Николича и Крыховяка нет конфликта

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что у главного тренера Марко Николича нет конфликта с полузащитником Гжегожем Крыховяком. «Локо» сыграл вничью с «Атлетико» (1:1) в Лиге чемпионов.

«Конфликт Николича и Крыховяка? Нет никаких конфликтов, — сказал Мещеряков. — Вы даже не представляете, какая нормальная атмосфера сейчас в команде. О каком конфликте может идти речь, если человек выходит на поле, играет, и, на мой взгляд, отдает все силы». (Севастиан Терлецкий)