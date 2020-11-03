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Мещеряков заявил, что у Николича и Крыховяка нет конфликта

3 ноября 2020, 23:28
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что у главного тренера Марко Николича нет конфликта с полузащитником Гжегожем Крыховяком. «Локо» сыграл вничью с «Атлетико» (1:1) в Лиге чемпионов.

«Конфликт Николича и Крыховяка? Нет никаких конфликтов, — сказал Мещеряков. — Вы даже не представляете, какая нормальная атмосфера сейчас в команде. О каком конфликте может идти речь, если человек выходит на поле, играет, и, на мой взгляд, отдает все силы». (Севастиан Терлецкий)

Локомотив — Атлетико

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